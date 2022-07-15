أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تواصل الصعود وإيثريوم تقود المكاسب

استمرت أسعار العملات المشفرة فِيْ الارتفاع اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 بعد انخفاض كبير فِيْ الأيام السابقة، مع قيادة إيثريوم لمكاسب اليوم.

واصل سوق “العملات الرقمية” لتداول العملات الرقمية فِيْ العالم لونه الأخضر صباح اليوم، بعد انخفاض كبير فِيْ الأيام الماضية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.57٪ لتصل إلَّى 928.41 مليار دولار، مع حجم تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 76.84 مليار دولار.

العوامل المؤثرة على العملات المشفرة

تسببت الزيادة المطردة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية فِيْ ارتفاع شهِيْة المستثمرين للسندات طويلة الأجل، وعدم الرغبة فِيْ الاستثمار فِيْ العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها بعد انهِيْار عملة Terra.

لكن لائحة تداول العملات المشفرة الأوروبية ساهمت بقوة فِيْ عودة الأمل إلَّى سوق العملات المشفرة، بعد أن كانت تكافح فِيْ ضوء معدلات التضخم المرتفعة القياسية.

فشلت Bitcoin وشقيقاتها فِيْ التحوط من مخاطر الركود التضخمي، الذي لم يسلم منه أي قطاع، حتى سوق الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا للحفاظ على القيمة، حيث انخفض إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار للأونصة.

كشف تقرير صادر عَنّْ شركة PricewaterhouseCoopers، الصادر فِيْ 10 يونيو، أن صناديق التحوط تتبنى نهجًا بطيئًا للاستثمار فِيْ العملات الرقمية، حيث تحافظ هذه الصناديق على استثماراتها المحدودة فِيْ العملات المشفرة على الرغم من انخفاضها القوي خلال الفترة الماضية.

أشار التقرير إلَّى أن حوالي ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل فِيْ العملات المشفرة مثل Bitcoin، وصناديق التحوط التي تستثمر حاليًا فِيْ العملة المشفرة، وقد خصص حوالي 57٪ أقل من 1٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

يخطط ثلثا الشركات المستثمرة حاليًا لزيادة استثماراتها بنهاية العام الجاري.

أوضح المستثمرون أن عدم اليقين التنظيمي والضريبي هُو أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار فِيْ العملات المشفرة، خاصة وأن صناديق التحوط قلقة بشأن البيئة التنظيمية المجزأة على مستوى العالم بالإضافة إلَّى الإرشادات غير الواضحة حول كَيْفَِيْة إدارة فئة الأصول الرقمية.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، بنسبة 2.47٪ ليصل إلَّى 20610.23 دولارًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 394.18 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر Ethereum (ETH) بنسبة 8.7 ٪ إلَّى 1،202.07 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 2.96٪ ليصل إلَّى 237.64 دولار.

كَمْا ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 6.02٪ ليسجل 0.3415 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 2.67٪ لتصل إلَّى 0.4424 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنحو 3.54٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.72 دولار.

انتعش سعر Dogecoin DOGE / USD بنحو 2.85 ٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06252 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.