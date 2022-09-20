أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تواصل الهبوط وتترقب كلمة “باول”

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 وشهد سعر البيتكوين زيادة طفِيْفة وسط ترقب لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنحو 3.65٪ لتصل إلَّى 935.42 مليار دولار، مع حجم تداولات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 71.59 مليار دولار.

ينتظر سوق العملات المشفرة إعلان مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، نتائج اجتماع 21 سبتمبر 2022، والتي تشير معظم التوقعات إلَّى زيادة فِيْ سعر الفائدة على الدولار تتراوح بين 75 نقطة أساس (0.75٪) و 100 نقطة أساس (1٪). ) وفِيْ حالة ارتفاع سعر الدولار. الفائدة قد يتعرض سوق العملات المشفرة لانخفاضات حادة، نتيجة لإحجام المستثمرين عَنّْ الاستثمار فِيْ الأدوات المالية عالية المخاطر مثل البيتكوين، والتحول إلَّى الاستثمار الآمن عالي الفائدة مثل السندات وأذون الخزانة.

على جبهة Ethereum، ينطوي دمج Ethereum-Beacon Chain على مخاطر محتملة، وهُو أنه بعد اكتمال ترقية التكامل، انتقل Ethereum (ETH) إلَّى آلية إجماع Proof of Stake (PoS)، مما يساعد نظام blockchain للشبكة على أن يصبح طاقة فعالة وآمنة.

ومع ذلك، تكشف بيانات التعدين عَنّْ اعتماد Ethereum الكبير على flashbots – خادم واحد ينفذ 82٪ من العمليات – المتحكَمْ الرئيسي فِيْ الشبكة، مما يثير مخاوف بشأن نقطة واحدة من الفشل للنظام البيئي.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 0.47٪ اليوم الأحد إلَّى 19443.76 دولارًا، مما جعل أشهر العملات المشفرة فِيْ العالم تحد من خسائرها الأسبوعية بنسبة 10٪.

زادت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 370.7 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 69000 دولار فِيْ نوفمبر 2022.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.62 ٪ إلَّى 1،365.08 دولارًا.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.02٪ ليصل إلَّى 270.41 دولار.

انخفض سعر العملة XRP بنسبة 0.74٪ عَنّْ قيمتها ليسجل 0.3756 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.29٪ إلَّى 0.4472 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.22٪ إلَّى 0.05845 دولار.

خسر سعر Polkadot حوالي 0.03٪ ليسجل 6.32 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.