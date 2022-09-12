أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تواصل مكاسبها رغم اضطرابات “الكريبتو”

سيطر تراجع أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، لكن البيتكوين واصلت مكاسبها لليوم الثالث على التوالي.

على الرغم من الاضطرابات فِيْ سوق العملات المشفرة، فقد تمكنت من تعويض خسائرها الأربعاء الماضي، عَنّْدما خسرت 90 مليار دولار، وانتعشت قيمة العملات الرقمية فوق مستوى تريليون دولار.

استقرت القيمة السوقية للعملات المشفرة، اليوم الاثنين، عَنّْد مستوى 1.05 تريليون دولار، وسط تداولات خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 75.99 مليار دولار.

غرقت العملات المشفرة فِيْ موجة عَنّْيفة من الخسائر خلال الأسبوع الماضي وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلَّى مستويات قريبة من 920 مليار دولار.

جاء انهِيْار سوق العملات المشفرة بتأثير انخفاضات البيتكوين الحادة دون مستويات 19 ألف دولار، ووصلت إلَّى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو الماضي، ثم انتعش سوق العملات المشفرة صعودًا فِيْ بداية هذا الأسبوع، بسعر البيتكوين يقفز فوق مستوى 21 ألف دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الاثنين بنسبة 0.85٪ إلَّى 21774.7 دولارًا، وزادت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 416.6 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.96٪ إلَّى 1730.61 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.41٪ ليصل إلَّى 293.7 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 0.8٪ ليسجل 0.3522 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 1.38٪ إلَّى 0.5061 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 1.42٪ إلَّى 0.063 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.78٪ ليصل إلَّى 7.67 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.