أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين عَنّْد مستوى 21 ألف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم السبت 9 يوليو 2022، وتحاول Bitcoin (العملة الأكثر شهرة فِيْ العالم) الصمود فِيْ وجه موجة تراجع “العملة المشفرة”.

ارتفعت القيمة السوقية لـ “كريبتو”، أكبر بورصة للعملات المشفرة فِيْ العالم، بنسبة 0.19٪ لتصل إلَّى 958.52 مليار دولار، مع حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 86.88 مليار دولار.

هزات قوية فِيْ سوق العملات المشفرة

أدت الزيادة المطردة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى ارتفاع شهِيْة المستثمرين للسندات طويلة الأجل، وعدم الرغبة فِيْ الاستثمار فِيْ العملات المشفرة التي فقدت جاذبيتها بعد انهِيْار T / Dollar.

لكن لوائح تداول العملات المشفرة الأوروبية ساهمت بقوة فِيْ عودة الأمل لسوق العملات الرقمية، بعد أن كانت تكافح فِيْ ظل الارتفاع القياسي فِيْ معدلات التضخم، وفشل البيتكوين ورفاقها فِيْ التحوط من مخاطر الركود التضخمي، والتي منها لم يسلم أي قطاع، حتى سوق الذهب، وهُو ملاذ آمن للادخار. انخفضت القيمة إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار للأونصة.

كشف تقرير صادر عَنّْ شركة PricewaterhouseCoopers، الصادر فِيْ 10 يونيو، أن صناديق التحوط تتبنى نهجًا بطيئًا للاستثمار فِيْ العملات الرقمية، حيث تحافظ هذه الصناديق على استثماراتها المحدودة فِيْ العملات المشفرة على الرغم من انخفاضها القوي خلال الفترة الماضية.

أشار التقرير إلَّى أن حوالي ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل فِيْ العملات المشفرة مثل Bitcoin، وصناديق التحوط التي تستثمر حاليًا فِيْ العملة المشفرة، وقد خصص حوالي 57٪ أقل من 1٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. يخطط ثلثا الشركات المستثمرة حاليًا لزيادة استثماراتها بنهاية العام الجاري.

أشار المستثمرون إلَّى أن عدم اليقين التنظيمي والضريبي هُو أحد أكبر العوائق أمام الاستثمار فِيْ العملات المشفرة، خاصة وأن صناديق التحوط قلقة بشأن البيئة التنظيمية المجزأة على مستوى العالم بالإضافة إلَّى الإرشادات غير الواضحة حول كَيْفَِيْة إدارة فئة الأصول الرقمية.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم السبت 9 يوليو 2022 بنسبة 0.05٪ ليصل إلَّى 21677.31 دولارًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 413.38 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انتعش Ethereum ETH بنسبة 0.08 ٪ إلَّى 1،224.89 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.06٪ ليصل إلَّى 243.95 دولارًا.

قفز Ripple XRP بنسبة 0.14٪ إلَّى 0.3448 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 0.12٪ إلَّى 0.48 دولار.

أضاف سعر Polkadot حوالي 0.22٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.28 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.01٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06981 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.