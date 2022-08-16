أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 24 ألف دولار بفضل “برشلونة”

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 وسط محاولات صمود العملة المشفرة البيتكوين لتتجاوز مستوى 24 ألف دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.39٪ لتصل إلَّى 1.15 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت حوالي 66.84 مليار دولار.

أعلن نادي برشلونة، أحد أكثر أندية كرة القدم المرموقة فِيْ أوروبا، الأسبوع الماضي عَنّْ شراكة بملايين اليورو مع Socios.com، وهِيْ منصة لمشاركة المعجبين الرياضية قائمة على blockchain، والتي ربما تكون السبب الرئيسي وراء كون سوق العملات المشفرة والعملات المشفرة مرة أخرى فِيْ دائرة الضوء.

سوف تستثمر Chili’s، المالك والمزود التكنولوجي لـ Socios.com، حوالي 100 مليون يورو للاستحواذ على ما يقرب من ربع استوديوهات برشلونة، التي تدير الإنتاج السمعي البصري وعروض الأعمال الرقمية للنادي.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 بنسبة 0.02٪ ليصل إلَّى 24،031.48 دولارًا، وبذلك تصل القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شيوعًا فِيْ العالم إلَّى 460.345 مليار دولار.

لا تزال أسعار البيتكوين تقدم تداولًا جانبيًا ونطاقًا ضمن قناة جانبية صاعدة، وتظل التوقعات الصعودية هِيْ الأكثر ترجيحًا طالما أن نطاق الأسعار فوق مستوى الدعم الرئيسي وهُو 22500، فِيْ انتظار استكَمْال الارتفاع نحو مستويات 26500 – 28000 كالتالي أهداف إيجابية.

أما إذا عادت الأسعار إلَّى الانخفاض عَنّْد المستوى 22500، فهذا لتجمع الزخم الإيجابي والارتفاع مرة أخرى نحو المستويات المذكورة، وستفشل النظرة الصاعدة فِيْ حال كسر الدعم الرئيسي المذكور والاستقرار أدناه، لزيادة فرص الانحدار نحو المستويات المذكورة. مستويات 20500-19000 كأهداف سلبية تالية.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.08٪ إلَّى 1900.88 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 316.81 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.06٪ ليسجل 0.3774 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 0.50٪ إلَّى 0.5622 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.15٪ ليصل إلَّى 8.90 دولار.

قفز سعر Dogecoin بنسبة 0.27٪ ليصل إلَّى مستويات 0.0862 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.