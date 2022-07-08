أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين قرب 22 ألف دولار وسط مكاسب جماعية

انتعشت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، فِيْ محاولة لاسترداد بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الأخيرة.

كان لقانون “سوق الأصول الرقمية” الأوروبي دور بارز فِيْ منح سوق العملات الرقمية “قبلة الحياة” بعد أن تخلى المستثمرون عَنّْها فِيْ ظل ارتفاع معدل المخاطرة وفقدان البيتكوين حوالي 60٪ من قيمتها خلال العام الحالي، بالإضافة إلَّى انهِيْار عملة تيرا / الدولار والتي كانت الضربة القاضية. .

تحاول أوروبا مؤخرًا منح شرعية سوق العملات المشفرة من خلال قانون “سوق الأصول الرقمية”، وفِيْ المقابل، تستفِيْد “القارة العجوز” من الضرائب المفروضة على تداول الأموال فِيْ هذا السوق شبه السري الذي عاش لفترة طويلة بعيداً عَنّْ الرقابة، محاولة من دول الاتحاد الأوروبي. – مراقبة عمليات غسيل الأموال خاصة فِيْما يتعلق بالمليارديرات الروس ومحاولاتهم التهرب من العقوبات الأوروبية على خلفِيْة حرب أوكرانيا.

قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 5.72٪ لتصل إلَّى 968.9 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية بلغت حوالي 58.17 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 بنسبة 7.57٪ ليصل إلَّى 21833.33 دولارًا، وقفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 417.62 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انتعش سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 6.77٪ ليسجل $ 1244.57.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 2.15٪ ليصل إلَّى 241.38 دولار.

قفز Ripple XRP 6.3٪ إلَّى 0.3515 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 3.18٪ لتصل إلَّى 0.4797 دولار.

أضاف سعر Polkadot حوالي 4.86٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.25 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 3.67٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07077 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.