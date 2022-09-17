أسعار العملات الرقمية.. “بيتكوين” متمسكة بالأمل وإيثريوم تنهار

اليوم، السبت 17 سبتمبر 2022، تمكنت أسعار معظم العملات المشفرة من تحقيق مكاسب، بينما استمرت Ethereum فِيْ الخسارة.

على الرغم من أن Bitcoin واصلت التداول دون مستوى 20000 دولار، إلا أنها تمكنت من تحقيق مكاسب.

بلغت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة نحو 961.92 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول 63.99 مليار دولار.

صدمتان كبيرتان لعملة البيتكوين

تعرضت العملة الرقمية المشفرة (Bitcoin BTC) مؤخرًا لصدمتين رئيسيتين، الأولى هِيْ صدمة بيانات التضخم الأمريكية خلال شهر أغسطس، والتي جاءت عكس التوقعات، حيث سجلت 8.3٪ مقارنة بـ 8.1٪ وفقًا للتوقعات. هِيْ إشارة إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أعلن عَنّْ زيادة جديدة فِيْ سعر الفائدة قد لا تقل عَنّْ 0.75٪.

جاءت الصدمة الثانية للبيتكوين من الشقيقة الصغرى، Ethereum (ETH)، بعد أن أعلنت منصة Ethereum blockchain عَنّْ الاندماج مع Beacon Chain for Proof of Stake. الحوسبة، شيء يستهلك كَمْيات هائلة من الطاقة ويجعل استثمارات Ethereum منبوذة من قبل الحكومات التي تكثف جهُودها لمعالجة تغير المناخ.

على العكس من ذلك، تعتمد سلسلة المنارة على التحقق من خلال إثبات الحصة، وهُو أن يتعهد كل مشارك بالتنازل عَنّْ جزء من حصته لغرض التحقق من نزاهة العملية الاستثمارية، وهذا لا يتطلب الكثير من الحسابات و لا تأخذ نفس الطاقة التي تستهلكها فِيْ التعدين، لذلك يرى الخبراء أن سوق العملات المشفرة Cryptocurrency قد يزيل Ethereum عملة البيتكوين المستنزفة للطاقة فِيْ العالم من عرش العملات المشفرة فِيْ المستقبل القريب.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة البيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم السبت بنسبة 0.53٪ إلَّى 19860.2 دولار، وبالتالي خفضت العملة المشفرة الأشهر فِيْ العالم خسائرها لتصل إلَّى نحو 8٪ خلال الأسبوع الحالي.

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 380.16 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 2.73 ٪ إلَّى 1431.24 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.21٪ ليصل إلَّى 276.40 دولار.

انتعش Ripple XRP بنسبة 7.6٪ إلَّى 0.34932 دولار.

انتعش سعر عملة كاردانو بنسبة 1.34٪ إلَّى 0.4750 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 1.45٪ ليصل إلَّى 7.00 دولارات.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، يتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.