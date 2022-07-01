أسعار العملات الرقمية.. بينانس كوين تنجو من دوامة خسائر جماعية

تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، فِيْ ظل تراجع شهِيْة المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

النفور من الأصول ذات المخاطر العالية مرتبط بميل البنوك المركزية إلَّى زيادة أسعار الفائدة.

نجت Binance Coin و Cardano من دوامة الهبوط التي ضربت العملات المشفرة اليوم.

خسر سوق العملات الرقمية نحو 0.52٪ من قيمته السوقية، التي انخفضت إلَّى 870.71 مليار دولار، مقارنة بـ 875.37 مليار دولار أمس.

بلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 75.5 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

يأتي تراجع العملات المشفرة أيضًا فِيْ وقت تواجه فِيْه ما يسمى بـ “العملات المستقرة” خطر فقدان ارتباطها بالدولار، مثل الدولار الأمريكي، الذي فقد هذا الارتباط لعدة دقائق يوم الأربعاء، مما تسبب فِيْ خسارة المستثمرين. 40 مليار دولار.

يشار إلَّى أن هذه الفئة من العملات المشفرة من المفترض أن ترتبط بالدولار مباشرة دون تغيير قيمتها.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 19387.20 دولارًا.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 369.88 مليار دولار من 373.2 مليار دولار أمس.

تتجه عملة البيتكوين المشفرة إلَّى أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

على مدار السنوات العشر الماضية، حققت Bitcoin عدة قفزات حتى وصلت إلَّى ذروتها فِيْ نوفمبر الماضي عَنّْد 3 تريليون دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.72٪ إلَّى 1052.58 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.19٪ ليصل إلَّى 219.10 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 1.099٪ ليسجل 0.3161 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.41٪ لتصل إلَّى 0.4503 دولار.

كَمْا انخفض سعر Polkadot بنسبة 1.58٪ ليصل إلَّى 6.69 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.31٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06504 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.