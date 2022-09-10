أسعار العملات الرقمية.. تماسك سوق “الكريبتو” ومكاسب طفِيْفة لـ بيتكوين

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 بعد موجة من الانخفاضات الحادة التي خسرت سوق “العملات الرقمية” 90 مليار دولار الأربعاء الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة، اليوم السبت، بنسبة 1.78٪ لتصل إلَّى 1.04 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 96.14 مليار دولار.

اندفعت العملات الرقمية إلَّى موجة عَنّْيفة من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت رسملة سوق العملات الرقمية إلَّى مستويات قريبة من 920 مليار دولار، وهِيْ الأدنى منذ أكثر من شهر ونصف، مقارنة بمستويات 1.01 تريليون دولار. عشية التداول يوم الثلاثاء الماضي.

جاء انهِيْار سوق العملات المشفرة على أثر الانخفاضات الحادة لعملة البيتكوين إلَّى ما دون مستويات 19 ألف دولار، ووصلت إلَّى أدنى مستوى لها منذ 19 يونيو الماضي، ثم ارتد سوق العملات المشفرة إلَّى الاتجاه الصعودي فِيْ بداية هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر العملة المشفرة. قفزت عملة البيتكوين إلَّى مستوى 21 ألف دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 0.22٪ اليوم السبت، لينخفض ​​إلَّى 21354.36 دولارًا، وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 408.508 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.05٪ إلَّى 1716.34 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بأكثر من 0.62٪ ليصل إلَّى 294.48 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 1.17٪ ليسجل 0.3547 دولار.

ارتفع كاردانو بنسبة 0.42٪ إلَّى 0.5102 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنحو 0.61٪ ليصل إلَّى 0.064 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 7.70 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.