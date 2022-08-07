أسعار العملات الرقمية.. خسائر جماعية بقيادة إيثريوم وبولكادوت

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 وسجلت خسائر جماعية بقيادة Ethereum و Polkadot.

اليوم الأحد، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.03٪ لتصل إلَّى 1.09 تريليون دولار، بتدفق نقدي بلغ 42.87 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا من النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، لا سيما فِيْ أسعار البيتكوين والإيثريوم.

يحفز الارتفاع فِيْ أسواق الأسْهُمْ بشكل عام المستثمرين على البحث عَنّْ الأصول عالية المخاطر مثل الأصول الرقمية.

بعد الدخول فِيْ اتجاه هبوطي خطير منذ بداية عام 2022، أبطأت العملات المشفرة انخفاضها وأظهرت علامات الانتعاش فِيْ يوليو.

خلال فترة تعافِيْها، تجاوزت أكبر عملة رقمية 24500 دولار، واتضحت هذه الحركة الإيجابية بعد أن رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم الأحد 7 أغسطس بنسبة 0.78٪ إلَّى 23017.18 دولارًا.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 439.96 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 2.22 ٪ ليسجل 1،684.51 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.39٪، ليصل إلَّى 311.59 دولارًا.

خسر Ripple XRP 0.78٪ إلَّى 0.3719 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.25٪ إلَّى 0.5168 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 2.95٪ إلَّى 8.47 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 1.66٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06863 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.