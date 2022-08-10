أسعار العملات الرقمية.. خسائر جماعية بقيادة دوجكوين وإيثريوم

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 بقيادة Dogecoin و Ethereum اللتين تراجعتا بأكثر من 4٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.25٪ لتصل إلَّى 1.09 تريليون دولار، وسط أحجام تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 66.88 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم بنسبة 3.35٪، ليصل إلَّى 23،032.69 دولارًا.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 440.40 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 4.58 ٪ إلَّى 1،694.73 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.51٪ ليصل إلَّى 319.36 دولار.

انخفض Ripple XRP بنسبة 3.42٪ إلَّى 0.3644 دولار.

فقدت عملة Cardano 4.03٪ لتصل إلَّى 0.5118 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 4.21٪ ليصل إلَّى 8.73 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 6.01٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06839 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.