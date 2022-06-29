أسعار العملات الرقمية.. خسائر جماعية بقيادة دوجكوين وبينانس كوين

تراجعت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 بقيادة Dogecoin و Binance Coin اللذان خسرا أكثر من 6٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.02٪ إلَّى 903.64 مليار دولار، بعد أن تجاوزت 3 تريليونات دولار فِيْ نوفمبر، وفقًا لبيانات من Coinmarketcap.

ارتفع حجم التدفقات النقدية فِيْ سوق تداول العملات الرقمية بنسبة 4.17٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلَّى 58.84 مليار دولار.

فِيْ وقت سابق، قال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن البيتكوين سلعة وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، والمنظمون المصرفِيْون سيعملون معًا للإشراف على صناعة العملات المشفرة.

أضاف جينسلر أنه عَنّْدما يستثمر الناس فِيْ Bitcoin ومئات العملات المشفرة الأخرى، فإنهم يطمحون للحصول على عائد، مثلما يستثمرون فِيْ أصل مالي آخر، وهُو الأوراق المالية.

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن العديد من هذه الأصول المالية المشفرة “تحتوي على الخصائص الأساسية للأوراق المالية”.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 بنسبة 3.36٪ ليصل إلَّى 20116.87 دولارًا.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 383.82 مليار دولار، مقارنة بنحو 401 مليار دولار أمس.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 5.01٪ مسجلاً 1،132.23 دولارًا.

كَمْا انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 6.67٪ ليصل إلَّى 219.90 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 3.62٪ ليسجل 0.3345 دولار.

فقدت عملة كاردانو 3.64 ٪ لتصل إلَّى 0.4674 دولار.

كَمْا انخفض سعر Polkadot بنسبة 6.32٪ ليصل إلَّى 7.19 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 8.12٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06543 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.