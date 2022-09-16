أسعار العملات الرقمية.. زلزال إيثريوم يهز “الكريبتو” وبيتكوين تعاني

استمرت أسعار معظم العملات المشفرة فِيْ الانخفاض اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، بينما تصدرت Ethereum الخسائر.

واصلت Bitcoin أيضًا انخفاضها، حيث انخفضت إلَّى ما دون مستوى 20000 دولار.

صدمتان كبيرتان لعملة البيتكوين

تعرضت العملة الرقمية المشفرة (Bitcoin BTC) مؤخرًا لصدمتين رئيسيتين، الأولى صدمة بيانات التضخم الأمريكية خلال شهر أغسطس، والتي جاءت مخالفة للتوقعات، حيث سجلت 8.3٪ مقابل 8.1٪ وفقًا للتوقعات. وهُو ما يشير إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أعلن عَنّْ زيادة جديدة فِيْ سعر الفائدة قد لا تقل عَنّْ 0.75٪.

جاءت الصدمة الثانية للبيتكوين من الشقيقة الصغرى، Ethereum (ETH)، بعد أن أعلنت منصة Ethereum blockchain عَنّْ الاندماج مع Beacon Chain for Proof of Stake. الحوسبة، شيء يستهلك كَمْيات هائلة من الطاقة ويجعل استثمارات Ethereum منبوذة من قبل الحكومات التي تكثف جهُودها لمعالجة تغير المناخ.

على العكس من ذلك، تعتمد سلسلة المنارة على التحقق من خلال إثبات الحصة، وهُو أن يتعهد كل مشارك بالتنازل عَنّْ جزء من حصته لغرض التحقق من سلامة العملية الاستثمارية، وهذا لا يتطلب الكثير من الحسابات و لا تأخذ نفس الطاقة التي تستهلكها فِيْ التعدين، لذلك يرى الخبراء أن سوق العملات المشفرة Cryptocurrency التي قد تزيل Ethereum عملة البيتكوين المستنزفة للطاقة فِيْ العالم من عرش العملات المشفرة فِيْ المستقبل القريب.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الجمعة بنسبة 1.72٪ إلَّى 19774.3 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 378.8 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 8.91٪ إلَّى 1470.58 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.62٪ ليصل إلَّى 273.70 دولار.

انخفض سعر العملة XRP بنسبة 3.68٪ ليسجل 0.32424 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.82٪ إلَّى 0.4673 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 1.43٪ إلَّى 0.059491 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 2.26٪ ليصل إلَّى 6.91 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.