أسعار العملات الرقمية.. زلزال فِيْ “الكريبتو” وبيتكوين تنزلق

انخفضت معظم أسعار العملات المشفرة الرئيسية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، وانخفضت عملة البيتكوين إلَّى ما دون 20 ألف دولار، وخسرت Ethereum مكاسبها أمس.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.5٪ لتصل إلَّى 979.5 مليار دولار، وبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 60.56 مليار دولار.

لا يزال سوق العملات الرقمية يشهد موجة من الاضطراب بسبب الموقف المتشدد للاحتياطي الفِيْدرالي، والذي تسبب فِيْ حركات متضاربة فِيْ سعر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وخلال تداول الأمس، ارتفعت عملة البيتكوين إلَّى ما دون 20 ألف دولار قبل أن تفقدها اليوم مرة أخرى. .

انخفض سوق العملات المشفرة بشكل كبير بسبب الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

يعتبر الاحتياطي الفِيْدرالي مسؤولاً عَنّْ مكافحة التضخم فِيْ الولايات المتحدة، وعادة ما يلجأ إلَّى التشديد الكَمْي ورفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم السبت بنسبة 1.28٪ إلَّى مستوى 19.879.4 دولار، وانخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة فِيْ العالم إلَّى 381.44 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.76 ٪ إلَّى 1،563.11 دولار.

خسر سعر عملة Binance BNB حوالي 0.54٪ ليصل إلَّى 276.60 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 1.72٪ ليسجل 0.3297 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة كاردانو بنسبة 2.24٪ إلَّى 0.4696 دولار.

انتعش سعر Polkadot بنسبة 0.28 ٪ ليصل إلَّى 7.27 دولار.

أضاف سعر Dogecoin حوالي 0.25٪ إلَّى قيمته لتصل إلَّى 0.06232 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.