أسعار العملات الرقمية.. سوق “الكريبتو” يرقص على أنغام سعر الفائدة

ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 0.47٪ لتصل إلَّى 913.96 مليار دولار، وبلغ حجم التداول فِيْ الـ 24 ساعة الماضية حوالي 91.99 مليار دولار.

فِيْ المقابل، حصلت منصة تبادل العملات الرقمية Binance على ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) من هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي (VARA)، مما يسمح لتبادل العملات الرقمية بتقديم مجموعة من خدمات الأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين، وكذلك الأفراد والمؤسسات، كشفت الشركة الثلاثاء.

يأتي هذا التطوير بعد إصدار ترخيص مؤقت مُنح فِيْ مارس، والذي سمح للشركة بإنشاء مكتب فِيْ الإمارات العربية المتحدة وتقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية للشركات المالية والمستثمرين المؤهلين مسبقًا.

مع التفويض الجديد، ستتمكن Binance من تقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلين بموجب الإطار التشريعي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (المعروف أيضًا باسم VASPS).

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم بنسبة 0.98٪ إلَّى 18،942.89 دولار.

بلغت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم 360.3 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 69000 دولار فِيْ نوفمبر 2022.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.94 ٪ إلَّى 1،279.03 دولار.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.40٪ ليصل إلَّى 266.61 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.90٪ عَنّْ قيمتها، ليسجل 0.424 دولار.

كَمْا قفزت عملة كاردانو 1.41٪ إلَّى 0.4497 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 1.13 ٪ ليصل إلَّى 0.05854 دولار.

خسر سعر Polkadot حوالي 0.93٪ ليسجل 6.34 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.