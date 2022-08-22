أسعار العملات الرقمية.. صعود “بيتكوين” و”إيثريوم” يكسر غموض “الكريبتو”

ارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة خلال التداول يوم الاثنين، 22 أغسطس 2022، بقيادة البيتكوين والإيثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 1٪ إلَّى 1.02 تريليون دولار، وسط تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت حوالي 57.58 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع مفاجئ وحاد، اعتبره بعض الخبراء غير واضح، واندفاع المستثمرين للبيع غير مفهُوم، بحسب CNBC.

يمر السوق بحالة من عدم اليقين والاضطراب بسبب المخاوف من استمرار الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة، مع بعض الآمال فِيْ أن رحلة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022 بنسبة 1.11٪ إلَّى 21387.9 دولارًا.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 410.23 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فقد فقدت العملة أكثر من 13٪ من قيمتها خلال أسبوع، بعد أن تجاوزت أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.38٪ إلَّى 1597.64 دولارًا.

ارتد سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.94٪ ليصل إلَّى 297.29 دولار.

قفز سعر عملة XRP بنحو 0.79٪ ليسجل 0.3407 دولار.

أضافت عملة كاردانو 1.47٪ إلَّى قيمتها، مسجلة 0.4559 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 1.38٪ ليصل إلَّى 7.32 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.55٪ إلَّى 0.06784 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.