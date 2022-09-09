أسعار العملات الرقمية.. صعود بيتكوين يوقف خسائر سوق الكريبتو

واصلت أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، وتجاوزت عملة البيتكوين 20 ألف دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 لتصل إلَّى 1.02 تريليون دولار مقارنة بـ 979.04 مليار دولار.

على الرغم من مكاسب اليوم، لا تزال عملة البيتكوين منخفضة بنسبة 60٪ عَنّْ أعلى مستوى لهذا العام.

فِيْ أحدث تداول لها، قفزت Bitcoin، أكبر وأشهر عملة مشفرة فِيْ العالم، بأكثر من 6٪.

تراجعت عملة البيتكوين عَنّْ أعلى مستوى لهذا العام بلغ 48234 دولارًا فِيْ 28 مارس.

سعر البيتكوين اليوم

قفز سعر البيتكوين (BTC) اليوم بنسبة 6.37٪ ليصل إلَّى 20497.1 دولار.

قفزت القيمة السوقية لعملة البيتكوين لتصل إلَّى 393 مليار دولار، وفِيْ ضوء هذه المكاسب، اكتسبت العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم 2.1٪ خلال الأسبوع ككل.

يأتي هذا بعد فترة من تجاوز Bitcoin مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 4.44٪ لتصل إلَّى 1،705.09 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بأكثر من 3.91٪ ليصل إلَّى 290.2 دولار.

ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 4.48٪ ليسجل 0.349 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 3.58٪ إلَّى 0.4901 دولار.