أسعار العملات الرقمية.. صعود جماعي بقيادة إيثريوم وبينانس كوين

ارتفعت معظم أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 بقيادة Ethereum و Binance Coin.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة، اليوم الأربعاء، بنسبة 1.46٪ لتصل إلَّى 1.07 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي سجلت نحو 70.3 مليار دولار.

مع الزيادة الطفِيْفة فِيْ الأسعار، تهِيْمن Bitcoin حاليًا على 41.17٪ من القيمة السوقية للعملات المشفرة.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر العملات الرقمية فِيْ العالم، اليوم الأربعاء 3 أغسطس بنسبة 0.60٪ ليصل إلَّى 23،026.35 دولارًا.

كَمْا قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 440.14 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

وجد مستثمرو Bitcoin فرصة فريدة خلال تراجع العملة المشفرة لاقتناص عملتهم المشفرة المفضلة، حيث زاد عدد “مالكي العملات بالكامل” بمقدار 40.000 منذ هبوط يونيو.

وفقًا لـ LockIntoBitcoin، فإن عدد “أصحاب العملات الكاملة” من Bitcoin يتزايد باطراد منذ 31 يناير، عَنّْدما كان سعر البيتكوين حوالي 38000 دولار.

ومع ذلك، انخفض سعر البيتكوين بحوالي 27٪ فِيْ مايو و 40٪ فِيْ يونيو، وهُو نفس الشهر الذي شهد 25389 محفظة جديدة تحتوي على عملة واحدة كاملة على الأقل.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع Ethereum ETH بنسبة 3.10٪ إلَّى $ 1،636.20.

قفز سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.47٪ ليصل إلَّى 287.90 دولارًا.

انخفض سعر XRP بنسبة 0.40٪ إلَّى 0.3705 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 1.97٪ لتصل إلَّى 0.5058 دولار.

قفز سعر Polkadot بنسبة 02.39٪ ليصل إلَّى 8.02 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 1.06٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06728 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.