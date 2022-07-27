أسعار العملات الرقمية.. صعود جماعي كبير قبل إعلان الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء، 27 يوليو، واستعادت Bitcoin جزءًا من انتعاشها قبل الإعلان عَنّْ أسعار الفائدة الأمريكية.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم.

إن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم من شأنه أن ينهِيْ عمليا دعم الاقتصاد فِيْ فترة انتشار جائحة Covid-19.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم بنسبة 1.94٪ لتصل إلَّى 982.79 مليار دولار.

كَمْا سجلت حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ نحو 62.36 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، بنسبة 1.56٪، ليسجل 21373.66 دولارًا.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 408.6 مليار دولار.

سعر البيتكوين (وصل إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum ETH بنسبة 4.05٪ إلَّى 1،469.80 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.94٪ ليصل إلَّى 252.70 دولار.

ارتفع سعر العملة XRP بنسبة 1.79٪ ليسجل 0.3372 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 0.45٪ لتصل إلَّى 0.47 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنحو 1.93٪ من قيمته لتصل إلَّى 6.82 دولار.

قفز سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 2.09٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06293 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.