أسعار العملات الرقمية.. صعود كبير لبيتكوين وكاردانو ودوجكوين

ارتفعت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، بينما ارتفعت أسعار البيتكوين بنسبة 9٪، لتخترق أعلى مستوى لها فِيْ شهر.

كَمْا حققت العملات المشفرة الأخرى مكاسب كبيرة، حيث كسبت كاردانو أكثر من 12٪ و Dogecoin أكثر من 9٪.

وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم، لتتجاوز 1 تريليون دولار، مع أحجام تداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة حوالي 100.06107.8 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022، بنسبة 9.25٪ ليصل إلَّى 23748.15 دولارًا، وهُو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو.

وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم حوالي 452.97 مليار دولار، مقابل 422.44 مليار دولار أمس.

فِيْ غضون يومين فقط، قفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 12٪ ودفعت السعر إلَّى أعلى نقطة له منذ انهِيْار Bitcoin فِيْ 13 يونيو.

ارتفع سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) إلَّى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

قفز سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 3،095.68 ٪ إلَّى 1،566.02 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنحو 4.72٪ ليصل إلَّى 270.33 دولار.

كَمْا ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 6.53٪ ليسجل 0.38 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 12.18٪ لتصل إلَّى 0.5386 دولار.

قفز سعر Polkadot بنحو 5.75٪ من قيمته ليصل إلَّى 8.04 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 9.93٪ ليصل إلَّى مستويات 0.0725 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.