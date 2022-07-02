أسعار العملات الرقمية.. ضبابية سوق “الكريبتو” تقلق المستثمرين

انخفضت أسعار العملات المشفرة الرئيسية اليوم السبت 2 يوليو 2022 وخسر السوق 1.50٪ من قيمته البالغة 864.44 مليار دولار.

وفشلت العملات المشفرة، بقيادة بيتكوين، فِيْ مواجهة التضخم العالمي كعملة تحوط لا تخضع لرقابة البنوك المركزية.

ولكن مع قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، بدأ المستثمرون فِيْ هجرة العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والاستفادة من جنة السندات طويلة الأمد ذات العائد المرتفع.

سجل التضخم فِيْ الولايات المتحدة 8.6٪ فِيْ مايو الماضي، وسط محاولات من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي بقيادة جيروم باول، للوصول إلَّى معدلات التضخم إلَّى 2٪.

5 أسباب لانهِيْار سوق العملات المشفرة

يشهد سوق العملات المشفرة نزوحًا جماعيًا من المستثمرين بعد انخفاض سعر البيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم) من مستوى 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي، إلَّى مستوى 19164.92 دولارًا الآن.

أفادت بلومبرج نيوز أن أكبر عملة رقمية فِيْ العالم تراجعت بنحو 58٪ منذ بداية العام، وهُو أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من عام 2011، عَنّْدما كانت عملة البيتكوين مجرد مولود جديد.

انخفض عدد عملاء العملة المشفرة النشطين فِيْ بنك أمريكا بأكثر من النصف وسط تراجع عَنّْيف فِيْ سوق الأصول الرقمية.

تقلص عدد مستخدمي العملات المشفرة فِيْ البنوك إلَّى أقل من 500000 فِيْ مايو، من أكثر من مليون فِيْ نوفمبر 2022، عَنّْدما وصلت Bitcoin وبعض الرموز الأخرى إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار العملات المشفرة، وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 60 ٪ تقريبًا هذا العام، ويتم تداولها بما يزيد قليلاً عَنّْ 19000 دولار. وقال البنك إن هناك “انخفاضا خطيرا” فِيْ الأسعار.

لمعرفة أسباب انهِيْار سوق العملات المشفرة للعملات الرقمية المشفرة، يجب أن ننظر إلَّى عدة عوامل، أبرزها القيود الحكومية فِيْ دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وماليزيا، وثانيًا، مكافحة المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية للعملات المشفرة.

ثالثًا، اعتماد الاتحاد الأوروبي لقانون “سوق الأصول الرقمية”، وهُو مظهر خارجي جيد فِيْما يتعلق بتوفِيْر تداول العملات المشفرة فِيْ الأسواق الأوروبية، ولكن داخله هُو السعي وراء عمليات غسيل الأموال، وخاصة ثروات المليارديرات الروس. تخضع للعقوبات الأوروبية.

السبب الرابع لهروب المستثمرين من سوق العملات المشفرة هُو انهِيْار Terra USD.

وللسبب الخامس، قدم صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة Three Arrows Capital طلبًا لإفلاس الفصل 15، وهِيْ خطوة لحماية الأصول فِيْ الولايات المتحدة أثناء إجراء التصفِيْة فِيْ جزر فِيْرجن البريطانية.

أمرت محكَمْة فِيْ جزر فِيْرجن البريطانية بتصفِيْة ثري آراوز كابيتال فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع. أدار الصندوق، الذي أسسه التجار السابقون فِيْ Credit Suisse Zhou Su و Kyle Davis، ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من الأصول اعتبارًا من مارس، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Nansen.

السلفادور فِيْ مأزق بشأن البيتكوين

خسرت السلفادور حوالي 57٪ من إجمالي استثماراتها فِيْ عملة البيتكوين المشفرة، بعد أن انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 63٪ منذ أول عملية شراء قام بها رئيس السلفادور نجيب بوكيلي فِيْ أوائل سبتمبر من العام الماضي. لاحظ أن الحكومة لا تنشر بيانات عَنّْ مقتنياتها من العملات المشفرة.

يؤدي رهان السلفادور على البيتكوين إلَّى تفاقم أزمة الديون فِيْ الدولة المضطربة مالياً، والتي تكافح للتعامل مع عجز مالي واسع مع سندات بقيمة 800 مليون دولار مستحقة فِيْ يناير. اتسع متوسط ​​الهامش للديون الدولارية على سندات الخزانة الأمريكية بنحو 10 نقاط مئوية إلَّى 27.04 نقطة فِيْ الربع الثاني، وفقًا لمؤشرات JPMorgan، الأعلى فِيْ أمريكا اللاتينية.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم السبت 2 يوليو 2022، بنسبة 2.63٪ ليصل إلَّى 19164.92 دولارًا، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 366 مليار دولار.

تتجه عملة البيتكوين المشفرة إلَّى أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ أكثر من 10 سنوات.

انخفض سعر البيتكوين بنحو 60٪ منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بعد أن لامس سقف 69 ألف دولار فِيْ نوفمبر الماضي، وهُو أعلى مستوى سجلته أشهر عملة فِيْ العالم.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 2.83٪ ليسجل 1044.08 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.53٪ ليصل إلَّى 215.95 دولارًا.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 1.87٪ ليسجل 0.3126 دولار.

خسر كاردانو 2.46 ٪ إلَّى 0.4465 دولار.

كَمْا انخفض سعر Polkadot بنسبة 1.11٪ ليصل إلَّى 6.70 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.71٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06668 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.