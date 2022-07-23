أسعار العملات الرقمية.. “قيود” تايلاند تهبط بسعر بيتكوين

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم السبت 23 يوليو 2022، بينما دفعت القرارات فِيْ تايلاند بتراجع عملة البيتكوين.

انخفض تداول العملات المشفرة فِيْ البورصات التايلاندية المرخصة إلَّى 58 مليار بات (1.6 مليار دولار) فِيْ يونيو، وهُو أدنى مستوى منذ يناير 2022، وفقًا لبيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

كَمْا انخفض العدد الإجمالي لحسابات التداول النشطة، وفقًا للبيانات، إلَّى 305000 فِيْ يونيو من 556000 فِيْ مايو. قال روينفادي إن المستثمرين الشباب يمثلون نسبة كبيرة من تجار الأصول الرقمية.

الرقابة فِيْ تايلاند

كشفت أكبر جهة تنظيمية فِيْ تايلاند عَنّْ خطتها لتشديد رقابتها على شركات الأصول الرقمية بعد أن أثقلت عمليات بيع العملات المشفرة مستثمري التجزئة بخسائر فادحة وأطاحت بالعديد من الشركات.

تسعى الهِيْئة إلَّى تعديل لوائح الأصول الرقمية الحالية، والتي تمت الموافقة على معظمها فِيْ عام 2022، وفقًا لما قاله روينفادي سوان مونج كول، الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات فِيْ تايلاند.

وأشار أيضًا، دون الكشف عَنّْ تفاصيل، إلَّى أن المقترحات تتضمن متطلبات أكثر صرامة لمنح التراخيص لمديري العملات المشفرة وأمناء الحفظ.

جاءت خطط تعزيز الرقابة فِيْ الوقت الذي علقت فِيْه بورصة العملات المشفرة المرخصة فِيْ البلاد، Zimpex Thailand، وشركتها الإقليمية الأم عمليات السحب هذا الأسبوع. تنضم إلَّى بقية شركات التشفِيْر الأخرى التي تواجه أزمة سيولة وسط إفلاس شبكة Celsius و Three Arrows Capital.

سعر البيتكوين اليوم

اليوم السبت 23 يوليو 2022، انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، بنسبة 0.28٪ لينخفض ​​إلَّى 2708.83 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 433.75 دولارًا. مليار.

منذ بداية العام، هبطت عملة البيتكوين بحوالي 52٪، بينما هبطت ضمن 70٪ من ذروتها التاريخية، وانخفضت البيتكوين بنسبة 22٪ فِيْ ستين يومًا، بينما انخفضت بنسبة 44٪ فِيْ تسعين يومًا.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.99 ٪، ليسجل 1،560.22 دولارًا.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنحو 1٪ ليصل إلَّى 269.69 دولار.

وهبط Ripple XRP 0.28٪ إلَّى 0.3589 دولار.

فقدت عملة كاردانو 0.92٪ من قيمتها لتصل إلَّى 0.4867 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنحو 0.56٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.36 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.58٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06846 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.