أسعار العملات الرقمية.. كاردانو تخطف الأضواء بمكاسب كبيرة فِيْ سوق مضطرب

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الأحد 24 يوليو 2022، بينما تراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى وسط اضطراب السوق.

كانت Cardano هِيْ العملة المشفرة الأكثر شعبية بعد أن قفزت بأكثر من 5٪.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.13٪ لتصل إلَّى 1.04 تريليون دولار.

أظهر تقرير مشترك نشرته Boston Consulting Group و Bitget and Foresight Ventures أن اعتماد العملة المشفرة لا يزال منخفضًا للغاية مقارنة بأصول الاستثمار التقليدية.

وفقًا لـ BCG، يتم استثمار 0.3٪ فقط من الثروة الفردية فِيْ العملات المشفرة، وهُو أمر لا يضاهى حيث يتم استثمار 25٪ فِيْ الأسْهُمْ.

يخلص التقرير إلَّى أن اختراق الاستثمار الضحل يعَنّْي أنه لا يزال هناك متسع كبير لمزيد من النمو الأساسي والاعتماد فِيْ صناعة العملات المشفرة.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم الأحد 24 يوليو 2022 بنسبة 0.81٪ إلَّى 22710.90 دولارًا.

كَمْا تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 433.70 مليار دولار، مقارنة بـ 433.75 مليار دولار أمس.

منذ بداية العام، تراجعت عملة البيتكوين فِيْ حدود 52٪، بينما هبطت فِيْ حدود 70٪ من ذروتها التاريخية، وانخفضت البيتكوين بنسبة 22٪ فِيْ ستين يومًا، بينما انخفضت بنسبة 44٪ فِيْ تسعين يومًا .

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 1.72٪ لتصل إلَّى 1،606.69 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 1.13٪ ليصل إلَّى 263.45 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 0.45٪ ليسجل 0.3625 دولار.

قفز سعر عملة كاردانو بنسبة 5.10٪ إلَّى 0.5186 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.75٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.47 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 0.38٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06868 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.