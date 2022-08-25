أسعار العملات الرقمية.. مكاسب باهتة فِيْ سوق الكريبتو

ارتفعت أسعار العملات الرقمية بشكل طفِيْف اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، بينما قادت Ethereum مكاسب اليوم.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 بقيادة البيتكوين والإيثريوم اللتين قفزتا بأكثر من 1.5٪.

اليوم، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل طفِيْف لتصل إلَّى 1.03 تريليون دولار، وبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية 64.34 مليار دولار.

يأتي ارتفاع السوق الضعيف وسط حالة من عدم اليقين فِيْ سوق العملات المشفرة وبعد تحذير نشره صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الأحد الماضي بشأن مشكلة العملات الرقمية، وتحديداً ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الترَابِطْ المتزايد بين العملات الرقمية والأسْهُمْ فِيْ منطقة آسيا، مما يعكس مخاوف الصندوق من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز عدم الاستقرار المالي.

تتماشى هذه المقالة من صندوق النقد الدولي مع الموقف الرسمي للصندوق الذي بدا فِيْ كثير من الأحيان معاديًا للعملات المشفرة، بما فِيْ ذلك فِيْ وقت سابق من هذا العام عَنّْدما كان على الأرجنتين أن توافق على “تثبيط” استخدام العملات الرقمية فِيْ مقابل الحصول على قرض بقيمة 45 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. النقد الدولي.

وفقًا لـ CNBC، تحركت العملات المشفرة مؤخرًا على نطاق واسع بما يتماشى مع الأسْهُمْ الأمريكية، لا سيما تتبع مؤشر Nasdaq التكنولوجي.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 بنسبة 0.79٪ ليصل إلَّى 21،574.0 دولار.

قفزت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 412.60 مليار دولار.

يأتي هذا بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 2.51 ٪ إلَّى 1،680.83 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.1٪ ليصل إلَّى 297.5 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنسبة 1.63٪ ليسجل 0.3482 دولار.

أضافت عملة كاردانو 0.75٪ إلَّى قيمتها مسجلة 0.4613 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 1.06٪ ليصل إلَّى 7.62 دولار.

ارتفع سعر Dogecoin بنسبة 1.07٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06831 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.