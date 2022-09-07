أسعار العملات الرقمية.. موجة خسائر عَنّْيفة بقيادة بيتكوين

تراجعت أسعار العملات الرقمية بشكل كبير اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وسط تدهُور سعر البيتكوين، أشهر تلك العملات.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 لتصل إلَّى 940.44 مليار دولار.

واصلت Bitcoin تشكيل موجة من الخسائر، مما أدى إلَّى انخفاضها بنحو 60 فِيْ المائة من أعلى مستوى لها هذا العام.

فِيْ أحدث تداول لها، انخفضت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة معماة فِيْ العالم، بأكثر من 2٪.

وبذلك انخفض عَنّْ أعلى مستوى له هذا العام البالغ 48234 دولارًا والذي سجله فِيْ 28 مارس.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم إلَّى 18،743.00 دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.41٪ إلَّى 1513.51 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بأكثر من 1 ٪ إلَّى 263.10 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 4.16٪ ليسجل 0.315 دولار.

فقدت عملة كاردانو 0.75٪ لتصل إلَّى 0.4633 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنحو 0.02٪ إلَّى 0.05352 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.