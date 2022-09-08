أسعار العملات الرقمية.. موجة صعود كبيرة بقيادة بيتكوين وإيثريوم

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 ارتفاعات قياسية، وتمكنت البيتكوين من تعويض معظم خسائر الأمس.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 لتصل إلَّى 979.04 مليار دولار.

على الرغم من مكاسب اليوم، لا تزال Bitcoin منخفضة بنحو 60 فِيْ المائة من أعلى مستوى لها هذا العام.

فِيْ أحدث تداول لها، قفزت Bitcoin، أكبر وأشهر عملة معماة فِيْ العالم، بأكثر من 3٪.

تراجعت عملة البيتكوين عَنّْ أعلى مستوى لهذا العام بلغ 48234 دولارًا فِيْ 28 مارس.

سعر البيتكوين اليوم

اليوم، انتعش سعر البيتكوين (BTC) بحوالي 3٪ ليصل إلَّى 19338.7 دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر Ethereum (ETH) بنسبة 7.81٪ ليصل إلَّى 1،637.54 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بأكثر من 6٪ ليصل إلَّى 279.39 دولار.

ارتفع سعر عملة XRP بنحو 6٪ ليسجل 0.335 دولار.

ارتفعت عملة كاردانو بنسبة 3.38٪ لتصل إلَّى 0.477 دولار.