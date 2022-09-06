أسعار العملات الرقمية.. نتفليكس تصدم بيتكوين بقرار عاجل

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على الرغم من محاولات Bitcoin للمقاومة والعودة إلَّى مستوى 20000 دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 بنسبة 1.89٪ لتصل إلَّى 994.88 مليار دولار وسط تدفقات نقدية خلال الـ24 ساعة الماضية والتي سجلت 67.12 مليار دولار.

Netflix يقسو على البيتكوين

أفادت تقارير أن عملاق البث Netflix (NASDAQ NFLX) حظرت الإعلانات التجارية المتعلقة بالعملة المشفرة فِيْ فئة الاشتراك المدعومة بالإعلانات، والتي من المقرر إطلاقها فِيْ نوفمبر قبل المَوعِد المحدد.

نقلاً عَنّْ مصادر محلية، ذكرت صحيفة The Sydney Morning Herald يوم الإثنين أن Netflix قررت رفض جميع الحملات الإعلانية المتعلقة بالسياسة والمقامرة والعملات المشفرة فِيْ فئة الاشتراك الجديدة.

وفقًا لـ Variety، دفعت Netflix الجدول الزمني لإطلاق أرخص فئاتها الإعلانية حتى نوفمبر للتنافس مع Disney +، التي تطلق خطتها الخاصة القائمة على الإعلانات فِيْ 8 ديسمبر. فِيْ البداية، كانت Netflix تخطط لإطلاق مستواها المدعوم بالإعلانات فِيْ بداية 2023.

سعر البيتكوين اليوم

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 بنسبة 0.42٪ إلَّى 19888.00 دولارًا، وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عملة رقمية فِيْ العالم إلَّى 379.625 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية فِيْ العالم مستوى 25000 دولار لأول مرة منذ يونيو الماضي.

فقدت Bitcoin حوالي 60 ٪ من أعلى مستوى لها هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 0.41٪ إلَّى 1،665.84 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.08٪ ليصل إلَّى 281.10 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 0.16٪ ليسجل 0.335 دولار.

فقدت عملة كاردانو 0.75٪ لتصل إلَّى 0.5065 دولار.

ارتفع سعر Polkadot بنسبة 0.48٪ ليصل إلَّى 7.61 دولار.

انتعش سعر Dogecoin بنحو 0.02 ٪ ليصل إلَّى 0.06352 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي يتم إدارتها والمتاجرة بها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.