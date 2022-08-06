أسعار العملات الرقمية.. نشاط محدود وتحذير من ارتفاع “خادع” لـ بيتكوين

تباينت أسعار العملات المشفرة اليوم السبت 6 أغسطس 2022، بينما حذر الخبراء من الارتفاع الأخير فِيْ عملة البيتكوين ووصفوها بـ “المخادعة”.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة اليوم السبت بنسبة 1.06٪ لتصل إلَّى 1.10 تريليون دولار، مع تدفق نقدي فِيْ آخر 24 ساعة بلغ 65.56 مليار دولار.

بدأ التعافِيْ فِيْ سوق العملات المشفرة اعتبارًا من النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، خاصة فِيْ أسعار البيتكوين والإيثريوم.

فِيْ حين أن هذه الحركة السعرية الأخيرة كانت مرتبطة بمزيد من التطورات فِيْ الاقتصاد الكلي، إلا أنها كانت مرتبطة أيضًا بقرار بنك الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن سعر الفائدة.

تحذر شركة Glasnode لتحليلات البلوك تشين من تعافِيْ سوق العملات المشفرة، بحجة أن هناك بيانات تشير إلَّى أن الزخم غير مستدام وأن التعافِيْ قد يكون بعيد المنال وأن هناك ارتفاعًا “مخادعًا”.

يحفز الارتفاع فِيْ أسواق الأسْهُمْ بشكل عام المستثمرين على البحث عَنّْ الأصول عالية المخاطر مثل الأصول الرقمية.

تحركت عملة البيتكوين بشكل إيجابي مع مؤشر ناسداك الأمريكي منذ أواخر نوفمبر، على عكس السنوات السابقة، عَنّْدما كانت تتحرك فِيْ الاتجاه المعاكس للمؤشر تلقائيًا.

بعد الدخول فِيْ اتجاه هبوطي خطير منذ بداية عام 2022، أبطأت العملات المشفرة انخفاضها وأظهرت علامات الانتعاش فِيْ يوليو.

خلال فترة تعافِيْها، تجاوزت أكبر عملة مشفرة 24500 دولار، وأصبحت هذه الحركة الإيجابية واضحة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بما يتماشى مع التوقعات. من ناحية أخرى، رفضت السلطات الأمريكية توقعات أبحاث الركود وأصرت على عدم وجود مؤشر على ذلك.

بدأت Bitcoin فِيْ شهر أغسطس بتصحيح بعد اختبار المستوى 24000 دولار فِيْ الأيام الأخيرة من شهر يوليو. فِيْ أحدث تقرير لها عَنّْ أسواق التشفِيْر، تعزو Glassnode الانخفاض الأخير فِيْ Bitcoin إلَّى نشاط الشبكة المنخفض، وتؤكد أن نشاط شبكة Bitcoin و Ethereum لا يزال منخفضًا.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم السبت 6 أغسطس بنسبة 0.14٪ إلَّى 23166.29 دولارًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شيوعًا فِيْ العالم إلَّى 442.8 دولارًا. مليار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.30 ٪ إلَّى 1712.23 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.15٪ ليصل إلَّى 314.70 دولار.

خسر Ripple XRP 0.09٪ إلَّى 0.3748 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.33٪ إلَّى 0.517 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.44٪ ليصل إلَّى 8.74 دولار.

انخفض سعر DOGE / USD بنسبة 0.47٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06957 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.