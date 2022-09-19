أسعار العملات الرقمية.. هبوط “الكريبتو” وبيتكوين دون 19 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 بشكل ملحوظ، بينما هُوت البيتكوين إلَّى ما دون مستوى 19 ألف دولار.

كَمْا استأنفت Ethereum نزيف الخسائر التي تكبدتها خلال الأيام الماضية، بعد أن قطعت أنفاسها خلال تعاملاتها أمس، لتفقد ما يقرب من ربع قيمتها.

انخفضت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بشكل كبير لتصل إلَّى 912.1 مليار دولار، مقارنة بـ 974.76 مليار دولار خلال تعاملات أمس، فِيْما سجل حجم التداول 73.54 مليار دولار.

فِيْ انتظار الفائدة

لا يزال سوق العملات المشفرة ينتظر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود مؤشرات قوية على استمرار التضخم فِيْ الولايات المتحدة.

تراجعت الأسْهُمْ الأمريكية إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ شهرين يوم الجمعة الماضي حيث أدى تحذير FedEx من التباطؤ إلَّى تسريع هروب المستثمرين إلَّى بر الأمان فِيْ ختام أسبوع مضطرب.

تراجعت جميع مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلَّى مستويات لم تلمسها منذ منتصف يوليو، حيث انخفض مؤشر S&P 500 إلَّى ما دون 3900. تأثر سوق العملات المشفرة مؤخرًا بأداء وول ستريت.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC) اليوم الأحد بنسبة 8.21٪ إلَّى 18483.3 دولارًا، وبالتالي واصلت العملة المشفرة الأشهر فِيْ العالم خسائرها خلال أسبوع لتصل إلَّى أكثر من 10٪.

انخفضت القيمة السوقية لأكبر عملة معماة فِيْ العالم إلَّى 360.19 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة Ethereum (ETH) بنسبة 11.62 ٪ إلَّى 1،293.68 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 6.35٪ ليصل إلَّى 260.40 دولار.

خسر سعر العملة XRP حوالي 4.57٪ من قيمتها ليسجل 0.3506 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 9.42٪ إلَّى 0.4377 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 8.06٪ إلَّى 0.05655 دولار.

وخسر سعر Polkadot حوالي 11.66٪ ليسجل 6.210 دولار.

تعتبر العملات المشفرة طريقة دفع رقمية غير نقدية، والتي تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك والسيطرة عليها.