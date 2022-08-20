أسعار العملات الرقمية.. هبوط جماعي بقيادة بيتكوين

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة خلال التداول يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 وسط توقعات بمزيد من التراجع.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.96٪ لتصل إلَّى 1.02 تريليون دولار، وسط حجم التدفقات النقدية خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 80.10 مليار دولار.

من المقرر إطلاق 137000 عملة بيتكوين بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبًا فِيْ السوق قريبًا حيث فقدت الأموال بسبب اختراق Mt.Gox 2011 والخسارة اللاحقة لـ 850.000 عملة بيتكوين بقيمة 17.8 مليار دولار تقريبًا بسعر اليوم.

فِيْ عام 2014، ذكرت Mt.Gox أنها عثرت على 200000 بيتكوين ؛ لكن تم إغلاق هذه العملات فِيْ التقاضي حتى الآن.

فِيْ نوفمبر 2022، أصدرت Mt.Gox “خطة إعادة تأهِيْل” رسمية لإعادة الأموال المفقودة إلَّى المستثمرين الذين فقدوا الوصول إلَّى عملتهم المشفرة منذ حوالي 7 سنوات. بعد ذلك، فِيْ 6 يوليو 2022، أرسل كل من Mt.Gox و “أمين إعادة التأهِيْل” Nobauaki Kobayashi رسالة بريد إلكتروني إلَّى الدائنين لإعطائهم خيار استلام دولارات أمريكية أو بيتكوين أو بيتكوين كاش.

سعر البيتكوين اليوم

اليوم السبت 20 أغسطس 2022 انخفض سعر عملة البيتكوين (بيتكوين BTC) بنسبة 0.09٪، لينخفض ​​إلَّى 21،270.60 دولار.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 406.56 مليار دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 0.26 ٪ إلَّى 1630.71 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 0.40٪ ليصل إلَّى 286.83 دولار.

انخفض سعر عملة XRP بنسبة 0.14٪ ليسجل 0.3417 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو 0.64٪ إلَّى 0.4579 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 0.23٪ ليصل إلَّى 7.42 دولار.

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.12٪ ليصل إلَّى مستويات 0.07016 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.