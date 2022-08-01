أسعار العملات الرقمية.. هزات فِيْ سوق الكريبتو ونزيف بيتكوين يتواصل

سيطر الانخفاض على معظم أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022، فِيْ ظل مخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة.

يأتي هذا التراجع فِيْ ظل حالة عدم اليقين فِيْ رؤية المستثمرين فِيْ العملات المشفرة، فِيْ وقت يسود فِيْه التفاؤل بنهاية وشيكة لموجة رفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة مع استمرار التباطؤ الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة، مما يدعم الرأي القائل بأن سينتهِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي من رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن هناك المزيد من الخطوات لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم فِيْ سبتمبر.

من المفترض أن يؤدي التوقف المؤقت فِيْ رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى خفض تكاليف الاقتراض فِيْ عام 2023، مما يوفر المزيد من السيولة المضاربة فِيْ سوق العملات المشفرة.

على الرغم من الاضطراب المستمر فِيْ سوق العملات المشفرة، حققت أكبر عملتين رقميتين فِيْ العالم، “بيتكوين” و “إيثر”، ما يعتبر أفضل أداء شهري منذ عام 2022، وسط تعافِيْ الرغبة فِيْ المخاطرة فِيْ الأسواق العالمية وتفاؤل بشأن ترقية شبكة “Ethereum”.

ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 25٪ فِيْ يوليو، بينما قفز سعر إيثر بنسبة 70٪.

يوم الأربعاء الماضي، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو الماضي، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو الماضي، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

اليوم، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.12٪ لتصل إلَّى 1.09 تريليون دولار.

كَمْا سجلت حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي 70.82 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم الاثنين، 1 أغسطس، بنسبة 1.67٪ ليصل إلَّى 23،332.3 دولار، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى الدولار. 446.23 مليار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

شهد سعر عملة Ethereum (ETH) تغيرًا طفِيْفًا بنسبة 0.01 ٪ ليسجل 1689.54 دولارًا.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 2.22٪ ليصل إلَّى 286.00 دولار.

انخفض سعر XRP بنسبة 1.45٪ إلَّى 0.3811 دولار.

انخفضت عملة كاردانو بنسبة 2٪ إلَّى 0.5177 دولار.

قفز سعر Polkadot بنسبة 6.32٪ ليصل إلَّى 8.72 دولار.

خسر سعر Dogecoin DOGE / USD حوالي 1.15٪ ليصل إلَّى مستويات 0.06949 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.