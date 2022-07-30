أسعار العملات الرقمية.. هزة بسوق الكريبتو تعصف بالمكاسب

طغى الانخفاض على أسعار معظم العملات المشفرة، خلال تداول اليوم، السبت، 30 يوليو، 2022، لتفجير المكاسب التي حققها سوق العملات الرقمية على مدار يومين.

يقود التباطؤ الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة المستثمرين إلَّى وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفِيْدرالي سينتهِيْ من رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ويركز على خفض تكاليف الاقتراض فِيْ عام 2023، مما يوفر المزيد من السيولة المضاربة.

على الرغم من هذا التراجع، تتجه أكبر عملتين فِيْ العالم، “بيتكوين” و “إيثر”، نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ عام 2022 وسط تعافِيْ الرغبة فِيْ المخاطرة فِيْ الأسواق العالمية وتفاؤل بشأن ترقية شبكة “إيثريوم”.

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 27٪ فِيْ يوليو عَنّْد تداولها عَنّْد 23779 دولارًا، بينما قفز سعر إيثر بنسبة 70٪ إلَّى 1704 دولارات.

يوم الأربعاء الماضي، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

اليوم، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 1.08٪ لتصل إلَّى 1.1 تريليون دولار.

كَمْا سجلت حجم تداول خلال الـ24 ساعة الماضية حوالي 89.25 مليار دولار.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، أكبر وأشهر عملة رقمية فِيْ العالم، اليوم السبت 30 يوليو 2022 بنسبة 0.96٪ ليصل إلَّى 23779.7 دولارًا أمريكيًا، وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم. إلَّى 454.64 مليار دولار.

وصل سعر البيتكوين إلَّى مستوى مرتفع بلغ 69000 دولار فِيْ نوفمبر الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 1.51 ٪ إلَّى 1704.70 دولار.

ارتفع سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.5٪ ليصل إلَّى 290.3 دولار.

انخفض Ripple XRP بنسبة 3.02٪ إلَّى 0.36711 دولار.

فقدت عملة كاردانو 3.3٪ لتصل إلَّى 0.5176 دولار.

أضاف سعر Polkadot نحو 1.1٪ إلَّى قيمته، ليصل إلَّى 8.29 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 4.02٪ ليصل إلَّى مستويات 0.068915 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.