أسعار العملات الرقمية.. هزة فِيْ سوق الكريبتو بقيادة إيثريوم

انخفضت أسعار العملات المشفرة يوم الاثنين، 25 يوليو، 2022، حيث قادت Ethereum الانخفاض وسط مخاوف من رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.4٪ لتصل إلَّى 1.01 تريليون دولار.

أظهر تقرير مشترك نشرته Boston Consulting Group و Bitget and Foresight Ventures أن اعتماد العملة المشفرة لا يزال منخفضًا للغاية مقارنة بأصول الاستثمار التقليدية.

وفقًا لـ BCG، يتم استثمار 0.3٪ فقط من الثروة الفردية فِيْ العملات المشفرة، وهُو أمر لا يضاهى حيث يتم استثمار 25٪ فِيْ الأسْهُمْ.

يخلص التقرير إلَّى أن اختراق الاستثمار الضحل يعَنّْي أنه لا يزال هناك متسع كبير لمزيد من النمو الأساسي والاعتماد فِيْ صناعة العملات المشفرة.

سعر البيتكوين اليوم

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة فِيْ العالم، اليوم الاثنين 25 يوليو 2022 بنسبة 3.76٪ إلَّى 21886.1 دولار.

كَمْا انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة الأكثر شهرة فِيْ العالم إلَّى 419.05 مليار دولار، مقارنة بـ 433.7 مليار دولار بالأمس.

منذ بداية العام، تراجعت عملة البيتكوين فِيْ حدود 52٪، بينما هبطت فِيْ حدود 70٪ من ذروتها التاريخية، وانخفضت البيتكوين بنسبة 22٪ فِيْ ستين يومًا، بينما انخفضت بنسبة 44٪ فِيْ تسعين يومًا .

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر Ethereum (ETH) بنسبة 5.07 ٪ إلَّى 1523.1 دولار.

انخفض سعر عملة Binance BNB بنسبة 3.04٪، ليصل إلَّى 255.5 دولارًا.

خسر Ripple XRP 4.72٪ إلَّى 0.34518 دولار.

وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 4.19٪ إلَّى 0.4944 دولار.

انخفض سعر Polkadot بنسبة 5.22٪ من قيمته لتصل إلَّى 7.02 دولار.

انخفض سعر Dogecoin DOGE / USD بنسبة 5.17٪ ليصل إلَّى مستويات 0.065087 دولار.

العملات المشفرة هِيْ طريقة دفع رقمية غير نقدية، تتم إدارتها وتداولها فِيْ نظام دفع لامركزي عبر الإنترنت محمي للغاية بعيدًا عَنّْ سيطرة البنوك وسيطرتها.

وفقًا لإحصاءات تبادل العملات المشفرة Crypto.com، كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملة معماة بحلول نهاية عام 2022.