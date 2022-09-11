أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 11 سبتمبر 2022.. الدرهم يتماسك

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد 11 سبتمبر فِيْ البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي عَنّْد 9.67 درهم للشراء، و 11.24 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

يسعى المغرب لجذب المستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار فِيْ الصحراء المغربية، حيث تروى الأراضي المزروعة بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقِصَّة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة الماضي، يسعى المشروع إلَّى تحويل 52 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة بالقرب من مدينة الداخلة إلَّى مزارع للفواكه والخضروات والأعلاف.

وستمول الدولة المغربية المشروع بنسبة 77٪ فِيْ إطار خطة تنمية بقيمة 7 مليارات دولار أطلقها المغرب عام 2015 لتطوير البنية التحتية فِيْ الصحراء المغربية، بما فِيْ ذلك بناء ميناء بالداخلة بتكلفة مليار دولار.

فِيْ العام الماضي، تمت الموافقة على محطة تحلية تعمل بطاقة الرياح كجزء من سلسلة أوسع من المشاريع التي تهدف إلَّى معالجة نقص المياه الذي يضر بالإنتاج الزراعي المغربي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي 9.57 درهم للشراء، و 11.12 درهم للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.14 درهم للشراء، و 12.94 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.54 درهم للشراء، و 2.96 درهم للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد المستوى 31.07 درهم للشراء، و 36.11 درهم للبيع.