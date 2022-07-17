أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 17 يوليو 2022.. الدرهم يصمد

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات الأحد 17 يوليو 2022، وظل سعر الدولار ثابتا، بحسب البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 9.64 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

ووافق البنك الدولي مؤخرًا على منح المغرب قرضًا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهُود المملكة فِيْ تحقيق أهدافها ودعم إطلاق خطط للاقتصاد الأزرق.

وشدد البنك الدولي على أن من بين أهداف هذا القرض تحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتعزيز بعض القطاعات من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق القادر على تحمل التغيرات المناخية فِيْ المناطق المستهدفة.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي المغربي 9.61 درهم للشراء، و 11.17 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.38 درهم للشراء و 13.23 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.56 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.61 درهم للشراء، و 3.04 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي مستوى 31.22 درهم للشراء 36.28 درهم للبيع.