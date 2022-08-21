أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 21 أغسطس 2022.. صمود الدرهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات صباح الأحد 21 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.66 درهم للشراء، و 11.23 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلادها “على الرغم من الظروف الدولية المضطربة للغاية”، انتعاشًا خلال عام 2023 بمعدل يزيد عَنّْ 4.5٪.

وقالت العلاوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فِيْ مجلس النواب إن اقتصاد بلادها “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 بمعدل 4.5 فِيْ المائة بدلاً من 1.5 فِيْ المائة المتوقعة. خلال عام 2022، على الرغم من الوضع الدولي المضطرب للغاية “.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي، حيث وصل إلَّى حوالي 9.58 درهم للشراء، و 11.14 درهم للبيع.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.42 درهم للشراء، و 13.28 درهم للبيع، بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.55 درهم للشراء، و 2.96 درهم للبيع بنفس السعر خلال تعاملات أمس السبت.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الدرهم المغربي بنحو 2.61 درهم للشراء، و 3.03 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الدرهم المغربي نحو 31.2 درهم للشراء، و 36.2 درهم للبيع.