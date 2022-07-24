أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 24 يوليو 2022.. صمود الدرهم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية فِيْ المغرب مقابل الدرهم، فِيْ بداية تداولات اليوم الأحد 24 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، مسجلا 9.69 درهم للشراء، و 11.27 درهم للبيع، وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

قالت هِيْئة التخطيط فِيْ المغرب إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 فِيْ المائة، فِيْ حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1 فِيْ المائة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 فِيْ المائة على أساس سنوي و 1.2 فِيْ المائة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

فِيْ غضون ذلك، ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد مستواه خلال تعاملات أمس مسجلا 9.54 درهم للشراء و 11.09 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.41 درهم للشراء، و 13.26 درهم للبيع، وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس السبت.

سعر الريال والدرهم والدينار

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب إلَّى 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع، أي أنه لم يشهد تغيراً عَنّْ سعر اليوم السابق.

وظل سعر الدرهم الإماراتي عَنّْد المستوى 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع، دون تغيير عَنّْ سعر أمس.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي ليبقى عَنّْد المستوى 31.03 درهم للشراء، و 36.06 درهم للبيع، وهُو نفس السعر فِيْ تعاملات أمس.