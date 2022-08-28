أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 28 أغسطس 2022.. ثبات الدرهم

استقر سعر اليورو فِيْ المغرب، صباح الأحد 28 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، وظل سعر الدولار دون تغيير.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “بكام”. أماه “.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلادها “رغم الظروف الدولية المضطربة للغاية”، خلال عام 2023، معدل تعافِيْ يزيد عَنّْ 4.5٪.

وصرحت العلوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فِيْ مجلس النواب أن الاقتصاد الوطني لبلدها “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 بمعدل 4.5٪ بدلاً من 1.5٪ المتوقعة. خلال عام 2022 رغم الوضع الدولي المضطرب جدا “.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد 9.65 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أيضًا اليوم فِيْ المغرب، ليبقى عَنّْد 11.38 درهمًا للشراء، و 13.23 درهمًا للبيع، وهُو نفس السعر الذي وصل إليه خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.57 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم عَنّْد 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 31.34 درهم للشراء و 36.43 درهم للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.