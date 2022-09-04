أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 4 سبتمبر 2022.. تماسك الدرهم

شهد سعر اليورو فِيْ المغرب صباح الأحد 4 سبتمبر 2022 استقرارا فِيْ البنك المركزي، وظل سعر الدولار دون تغيير.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “بكام”. أماه “.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستوى 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، أي نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وظل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ المغرب عَنّْد 11.15 درهم للشراء، و 12.95 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي 2.56 درهم للشراء و 2.98 درهم للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم عَنّْد مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

سجل سعر الدينار الكويتي استقرارا اليوم ليبقى عَنّْد المستوى 31.26 درهم للشراء، و 36.33 درهم للبيع وهُو نفس سعر تداول أمس.