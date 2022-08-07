أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأحد 7 أغسطس 2022.. هدوء التعاملات

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة، صباح الأحد 7 غشت 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي المغربي نحو 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع، وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس السبت، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي. المغرب عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

النمو الاقتصادي فِيْ المغرب

فِيْ عام 2022، على الرغم من السياق الدولي الصعب، تمكن الاقتصاد المغربي من تسجيل أداء متميز، بمعدل نمو قدره 7.9٪.

ساهم انتعاش الاقتصاد المغربي فِيْ تقليص عجز الميزانية إلَّى 5.9 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فِيْ حين تحسن وضع سوق العمل بشكل جزئي فقط.

أكد والي بنك المغرب أن المبادلات الخارجية شهدت نموا ملحوظا وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلَّى مستوى قياسي بلغ 93.7 مليار درهم (1 دولار = 10.5 درهم مغربي).

وقد مكنت هذه البيانات من احتواء تفاقم العجز الحالي عَنّْد 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وبلغ معدل التضخم 1.4 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة قبل عام متأثرا بشكل أساسي بالضغوط الخارجية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات صباح الأحد فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد المستوى 9.50 درهم للشراء و 11.04 درهم للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 11.55 درهم للشراء، و 13.43 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.52 درهم للشراء، و 2.93 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد، مقابل الدرهم المغربي، بنحو 2.58 درهم للشراء، و 3 دراهم للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 31 درهم للشراء، و 36.03 درهم للبيع.