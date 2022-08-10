أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأربعاء 10 أغسطس 2022.. صمود الدرهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة، صباح الأربعاء 10 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي المغربي عَنّْد حوالي 9.71 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

قالت وزارة الزراعة المغربية، أمس، إن محصول الحبوب بالمملكة تراجع فِيْ عام 2022 بنسبة 67٪ إلَّى 3.4 مليون طن، منها 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.

وأوضح البيان أن القيمة المضافة الزراعية المتوقعة “من المتوقع أن تسجل انخفاضًا بنسبة 14 فِيْ المائة خلال عام 2022، مما سيؤدي إلَّى انخفاض 1.8 نقطة مئوية فِيْ النمو”.

وقالت وزارة الزراعة، إن الموسم الزراعي 2022-2022 شهد هطول أمطار “بلغت 199 ملم، حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض قدره 44٪ مقارنة بمتوسط ​​هطول الأمطار خلال الثلاثين عاما الماضية (355 ملم)”.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستقرا عَنّْد 9.52 درهم للشراء و 11.06 درهم للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.49 درهم للشراء، و 13.36 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الدرهم المغربي بنحو 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب 31.03 درهم للشراء، و 36.06 درهم للبيع، و 36.09 درهم للبيع.