أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. الدرهم يتراجع

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 14 سبتمبر فِيْ البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي 9.69 درهم للشراء، و 11.26 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

وقع المغرب والبنك الدولي، أمس، بالرباط اتفاقية قرض بقيمة 236.7 مليون أورو لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية فِيْ شمال شرقي البلاد.

ووقعت هذه الاتفاقية عَنّْ الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وعَنّْ البنك الدولي مديره الإقليمي للمغرب العربي ومالطا جيسكو هنش. تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية.

يسعى المغرب لجذب المستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار فِيْ الصحراء المغربية، حيث تروى الأراضي المزروعة بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقِصَّة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة الماضي، يسعى المشروع إلَّى تحويل 52 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة بالقرب من مدينة الداخلة إلَّى مزارع للفواكه والخضروات والأعلاف.

وستمول الدولة المغربية المشروع بنسبة 77٪ فِيْ إطار خطة تنمية بقيمة 7 مليارات دولار أطلقها المغرب عام 2015 لتطوير البنية التحتية فِيْ الصحراء المغربية، بما فِيْ ذلك بناء ميناء بالداخلة بتكلفة مليار دولار.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي 9.55 درهم للشراء و 11.10 درهم للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.20 درهم للشراء، و 13.01 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.54 درهم للشراء و 2.95 درهم للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد المستوى 31.01 درهم للشراء، و 36.04 درهم للبيع.