أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأربعاء 20 يوليو 2022.. تماسك الدرهم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية فِيْ المغرب مقابل الدرهم، فِيْ بداية التعاملات يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب 9.71 درهم للشراء، و 11.28 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

وقالت لجنة التخطيط المغربية إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ مايو.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 فِيْ المائة، فِيْ حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1 فِيْ المائة. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 بالمئة على أساس سنوي و 1.2 بالمئة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

واستقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد 9.52 درهم للشراء و 11.07 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.42 درهم للشراء، و 13.27 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع، والدرهم الإماراتي 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستوى 30.97 درهم للشراء و 36 درهم للبيع.