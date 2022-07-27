أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأربعاء 27 يوليو 2022.. صمود الدرهم

تباينت أسعار الصرف الأجنبي فِيْ المغرب مقابل الدرهم، فِيْ تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

ومن المتوقع أن يمنح البنك الدولي المغرب نصف مليار دولار كتمويل موجه بالدرجة الأولى لتعزيز رأس المال البشري.

وقعت المملكة المغربية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من القرض المخصص لتعزيز رأس المال البشري لتحدي المغرب.

تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري فِيْ الطفولة والفقر فِيْ سن الشيخوخة، بالإضافة إلَّى تحسين إدارة المخاطر الناتجة عَنّْ تغير المناخ والقدرة على الصمود فِيْ مواجهة الأحداث الكارثية.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة فوزي لقجع فِيْ تصريحات صحفِيْة على هامش حفل التوقيع أن هذا التمويل يتعلق بإصلاح محوري يهم الشعب المغربي.

واعتبر أن مواكبة البنك الدولي لهذا الإصلاح الكبير فِيْ المملكة المغربية تدل على مصداقيته، وأنه يمر بظروف جيدة. كَمْا أنه يعزز مصداقية العمل الحكومي لإنجاح هذا التحدي بحلول عام 2025، ولضمان ظروف الحياة الكريمة لجميع المغاربة رجالاً ونساءً.

وفِيْ وقت سابق، قالت لجنة التخطيط فِيْ المغرب إن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4٪، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1٪. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 فِيْ المائة على أساس سنوي و 1.2 فِيْ المائة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد 9.50 درهم للشراء و 11.04 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.45 درهم للشراء، و 13.31 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم الصباحية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 2.58 درهم للشراء و 3.00 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستوى 30.94 درهم للشراء، و 35.96 درهم للبيع.