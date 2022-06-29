أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الأربعاء 29 يونيو 2022.. تراجع الدولار

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات الأربعاء 29 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي عَنّْد حوالي 9.86 درهم للشراء، و 11.46 درهم للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار والجنيه البريطاني مقابل الدرهم المغربي

تراجع سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي إلَّى 9.31 دراهم للشراء، و 10.82 دراهم للبيع، مقابل 9.32 دراهم للشراء، و 10.83 دراهم للبيع، أمس، بحسب موقع البنك المركزي المغربي. “bkam.ma”.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 11.42 درهم للشراء، و 13.27 درهم للبيع، مقابل 11.49 درهم للشراء و 13.35 درهم للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار مقابل الدرهم المغربي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد سعر شراء 2.48 درهم، وسعر بيع 2.88 درهم.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.53 درهم للشراء و 2.94 درهم للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 30.36 درهم للشراء، و 35.29 درهم للبيع، مقابل 30.40 درهم للشراء، و 35.33 درهم للبيع، أمس.