أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الإثنين 18 يوليو 2022.. الدرهم يقاوم

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات يوم الاثنين 18 يوليو 2022، فِيْما تراجع سعر الدولار، بحسب البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب إلَّى 9.69 درهم للشراء، و 11.26 درهم للبيع، مقابل 9.64 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “بكام”. .ma “.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

ووافق البنك الدولي مؤخرًا على منح المغرب قرضًا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهُود المملكة فِيْ تحقيق أهدافها ودعم إطلاق خطط للاقتصاد الأزرق.

وشدد البنك الدولي على أن من بين أهداف هذا القرض تحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتعزيز بعض القطاعات من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق القادر على تحمل التغيرات المناخية فِيْ المناطق المستهدفة.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي المغربي إلَّى 9.55 درهم للشراء، و 11.10 درهم للبيع، مقابل 9.61 درهم للشراء، و 11.17 درهم للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.40 درهمًا للشراء، و 13.25 درهمًا للبيع، مقابل 11.38 درهمًا للشراء، و 13.23 درهمًا للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب إلَّى 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع، مقابل 2.56 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي مستوى 31.05 درهم للشراء 36.09 درهم للبيع.