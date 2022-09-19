أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الإثنين 19 سبتمبر 2022.. اليورو يهبط

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة ليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما ارتفع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي إلَّى مستوى 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع، مقابل 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات من المركزي. بنك المغرب عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

أبرم المغرب والبنك الدولي بالرباط اتفاقية قرض بقيمة 236.7 مليون أورو، ستخصص لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية فِيْ شمال شرقي البلاد.

ووقعت هذه الاتفاقية عَنّْ الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وعَنّْ البنك الدولي مديره الإقليمي للمغرب العربي ومالطا جيسكو هنش. تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية.

يسعى المغرب لجذب المستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار فِيْ الصحراء المغربية، حيث تروى الأراضي المزروعة بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقِصَّة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة الماضي، يسعى المشروع إلَّى تحويل 52 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة بالقرب من مدينة الداخلة إلَّى مزارع للفواكه والخضروات والأعلاف.

وستمول الدولة المغربية المشروع بنسبة 77٪ فِيْ إطار خطة تنمية بقيمة 7 مليارات دولار أطلقها المغرب عام 2015 لتطوير البنية التحتية فِيْ الصحراء المغربية، بما فِيْ ذلك بناء ميناء بالداخلة بتكلفة مليار دولار.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب فِيْ البنك المركزي ليبقى عَنّْد مستوى 9.65 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، مقابل 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي إلَّى 10.98 درهم للشراء، و 12.76 درهم للبيع، مقابل 11 درهم للشراء، و 12.79 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء و 2.98 درهم للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع.

فِيْما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 31.22 درهمًا للشراء، و 36.28 درهمًا للبيع، مقابل 31.20 درهمًا للشراء، و 36.26 درهمًا للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.