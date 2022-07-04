أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الإثنين 4 يوليو 2022.. تذبذب الدرهم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، فِيْ بداية التعاملات يوم الاثنين 4 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي، وسط استقرار الدولار وصعود الجنيه الاسترليني.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو بمقدار 9.80 درهم للشراء، و 11.39 درهم للبيع، مقابل 9.81 درهم للشراء، و 11.40 درهم للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”. .

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 9.39 دراهم للشراء، و 10.91 دراهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب ليسجل 11.39 درهم للشراء، و 13.23 درهم للبيع، مقابل 11.37 درهم للشراء، و 13.21 درهم للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 2.50 درهم للشراء و 2.90 درهم للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.55 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد مستوى 30.61 درهم للشراء، و 35.58 درهم للبيع، مقابل 30.60 درهم للشراء، و 35.57 درهم للبيع أمس.