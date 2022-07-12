أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 12 يوليو 2022.. تعاملات محدودة

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، الثلاثاء 12 يوليو 2022، خلال عيد الأضحى المبارك، وحافظ سعر الدولار على مستواه.

الاقتصاد الأزرق هدف مغربي

وافق البنك الدولي مؤخرا على منح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهُود المملكة لتحقيق أهدافها ودعم إطلاق خطط للاقتصاد الأزرق.

وشدد البنك الدولي على أن من بين أهداف هذا القرض تحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتعزيز بعض القطاعات من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق القادر على تحمل التغيرات المناخية فِيْ المناطق المستهدفة.

وفِيْ هذا السياق، قال المهندس والخبير فِيْ التنمية المستدامة محمد بن عبو، لـ “العرب اليوم نيوز”، إن الاقتصاد الأزرق هُو جانب من جوانب الاقتصاد المستدام الذي يحافظ على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

وأضاف بن عبو “أنعم الله على المغرب بواجهة بحرية طولها 3500 كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط ​​إلَّى المحيط الأطلسي، وهذه القدرات التي نمتلكها اليوم، سواء كانت سطحية أو تقع فِيْ أعماق البحر والمحيطات، تجعل المغرب احتلت المرتبة 13 فِيْ العالم من حيث إنتاج مجموعة من الأنواع “. سمك”.

وسلط نفس الخبير الضوء على أنه من بين رهانات العمل على الاقتصاد الأزرق، فإنه يوظف قوة عاملة مهمة ويؤمن الأمن الغذائي، سواء كان محليًا أو وطنيًا. كَمْا يساهم فِيْ إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الدول بقيادة الاتحاد الأوروبي المرتبط بالمغرب بشراكة إستراتيجية وموقع شريك متقدم.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، فِيْ بداية تداولات اليوم، عَنّْد مستوى 9.67 درهم للشراء، و 11.24 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”. .

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار. وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي المغربي 9.57 درهم للشراء، و 11.13 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.45 درهم للشراء، و 13.31 درهم للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المغربي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.55 درهم للشراء، و 2.96 درهم للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.60 درهم للشراء، و 3.03 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي مستوى 31.13 درهم للشراء 36.18 درهم للبيع.