أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. اليورو يغوص

واصل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب تراجعه مقابل الدرهم، خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 غشت 2022 فِيْ البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 9.69 درهم للشراء، و 11.26 درهم للبيع، مقابل 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبره. الموقع الرسمي “bkam.ma”.

أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلادها “رغم الظروف الدولية المضطربة للغاية” خلال عام 2023 معدل تعافِيْ يزيد عَنّْ 4.5٪.

وقالت العلاوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فِيْ مجلس النواب إن اقتصاد بلادها “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 بمعدل 4.5٪ بدلا من 1.5٪ المتوقعة. خلال عام 2022 رغم الوضع الدولي المضطرب جدا “.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن هذه التوقعات تستند إلَّى “افتراضات تستند إلَّى متوسط ​​محصول حبوب 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان فِيْ حدود 700 دولار للطن، واستقرار سعر النفط عَنّْد 93 دولارا. للطن واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدرهم عَنّْد 9.8 “.

وتوقع العلوي أن يصل معدل التضخم إلَّى 2٪ بدلاً من 5.3٪ المسجل حالياً، مشيراً إلَّى أن “توقعات النمو الاقتصادي يمكن أن تنخفض فِيْ حال استمرت آفاق التعافِيْ الاقتصادي العالمي فِيْ التدهُور لعام 2023 و. انخفاض توقعات النمو، خاصة فِيْ الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.على أسعار المواد الخام وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، بالتوازي مع تشديد السياسات النقدية من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى 9.55 درهم للشراء، و 11.10 درهم للبيع، مقابل 9.50 درهم للشراء، و 11.04 درهم للبيع، خلال تعاملات أمس.

فِيْما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.49 درهم للشراء، و 13.35 درهم للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع، مقابل 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع، أمس.

وأظهرت شاشات تداول مصرف المغرب المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الدرهم المغربي بنحو 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع، مقابل 2.58 درهم للشراء، و 3 دراهم للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الدرهم المغربي إلَّى نحو 31.14 درهمًا للشراء، و 36.19 درهمًا للبيع، مقابل 30.99 درهمًا للشراء، و 36.02 درهمًا للبيع، أمس.